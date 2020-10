Stiri pe aceeasi tema

- Parisul si suburbiile sale ar putea intra de luni in stare de alerta maxima pentru epidemia de coronavirus, daca se confirma avansarea epidemiei in regiune, a declarat joi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, relateaza AFP.Capitala franceza si suburbiile sale au ''depasit cele trei…

- Potrivit autoritatilor, 52 de persoane au murit de Covid-19 in Franta intr-o zi, numarul total al victimelor ajungand la 31.511. In total, 6.031 de persoane au fost spitalizate, dintre care 613 in 24 de ore. 124 de bolnavi au ajuns la terapie intensiva de ieri. Rata de pozitivitate se ridica la 6,5%.…

- Guvernul francez a anunțat miercuri ca intra in ”stare de alerta sporita” in 11 metropole, printre care și Parisul, din cauza numarului mare de noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, relateaza Agerpres.Barurile șirestaurantele din Marsilia – al doilea oraș ca marime din țara – vor fi inchisein totalitate,…

- Ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, a anuntat ca din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, Marsilia a fost plasata in zona de alerta maxima. In aceste conditii, barurile si restaurantele s-au inchis, masura provocand ingrijorare intr-un sector deja afectat puternic de masurile…

- Guvernul francez a anuntat miercuri noi masuri severe pentru a lupta impotriva progresului pandemiei de COVID-19, in special inchiderea totala a barurilor si restaurantelor in al doilea oras ca marime din tara, Marsilia, si trecerea in "stare de alerta sporita" in 11 metropole, printre care Parisul,…

- Starea de alerta stabilita pe 16 august pentru 30 de zile expira saptamana viitoare, cand va trebui sa se ia o noua decizie. Propunerea Ministerului Sanatații va fi de prelungire cu inca 30 de zile a starii de alerta. In prezent, numarul de infectari noi zilnice cu coronavirus este in jur de 1.300 –…

- Alegerile locale si parlamentare se pot organiza in conditii in relativa siguranta, nefiind niciun motiv care sa indice ca numarul de infectari creste exponential, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis. "Deocamdata nu avem niciun motiv sa credem ca numarul…

- Romania a ajuns pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de infecții depistate in ultimele 24 de ore. Situația se va agrava, anunța Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).