- Camelia Toldea, nascuta in Romania, si-a facut valizele si este pregatita pentru o evacuare rapida dintr-o cladire abandonata in care locuieste impreuna cu alte zeci de romi. Se teme ca locuinta, ocupata ilegal, va fi urmatoarea dintr-o serie de evacuari la care autoritatile procedeaza in apropierea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, la Summit-ul Autoritatilor Publice Locale din Romania, ca ministrul Finantelor, Marcel Bolos a reusit sa devina un fel de papusa voodoo pe care toata lumea, in fiecare zi, trebuia sa o intepe. „Nu stiu daca este Marcel Bolos astazi in sala, dar ma bucur mult…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a declarat, vineri seara la Romania TV, ca, de la 1 septembrie 2024, romanii vor avea noile pensii recalculate in care vor vedea exact punctele pe care le au fiecare, astfel ca ”vor duce la o crestere a pensiei de peste 40 la suta, in medie”. Ministrul a reiterat…

- In timp ce majoritatea romanilor se plang de pensii prea mici, exista și persoane in Romania care incaseaza lunar sume incredibil de mari. Cea mai mare pensie bruta este de 95.423 de lei, in timp ce a doua ajunge la 71.147 de lei. Romania continua sa fie o țara extremelor in condițiile unor discrepanțe…