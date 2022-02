Stiri pe aceeasi tema

- Franta considera ca Vladimir Putin "nu mai onoreaza semnatura Rusiei", iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

- Franta considera ca Vladimir Putin "nu mai onoreaza semnatura Rusiei", iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat, luni, cu ministrul sau de externe Serghei Lavrov, care i-a recomandat continuarea dialogului cu Occidentul in ce privește criza de la granița cu Ucraina. Conform Reuters, șeful diplomației rusești a susținut ca SUA ar fi inaintat propuneri concrete privind…

- Regatul Unit este pregatit sa desfașoare 1.000 de soldați suplimentari în cazul unei „crize umanitare” legata de tensiunile din Ucraina, a anunțat miercuri seara premierul britanic Boris Johnson, care se deplaseaza joi la Bruxelles și Varșovia, potrivit AFP.„Alianța trebuie…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea, miercuri, consultari cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, iar joi va gazdui o reuniune a ministrilor de externe ai Formatului Bucuresti 9 cu Franta si cu participarea Ucrainei, anunta MAE. Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea miercuri,…

- Șeful diplomației europene a declarat luni ca UE nu va retrage, momentan, personalul neesențial și familiile diplomaților din Ucraina.„Nu cred ca trebuie sa dramatizam cat timp negocierile cu Rusia sunt in desfașurare”. In schimb, Marea Britanie a anunțat deja ca retrage jumatate din personalul ambasadei,…