Stiri pe aceeasi tema

- Franta considera ca Vladimir Putin "nu mai onoreaza semnatura Rusiei", iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

- Franta considera ca Vladimir Putin "nu mai onoreaza semnatura Rusiei", iar Ministerul de Externe de la Paris a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat luni seara ca „toate elementele” sunt reunite pentru o ofensiva militara „puternica” a Rusiei in Ucraina, informeaza Agerpres , care preia France Presse. „Exista toate elementele pentru a fi declansata o ofensiva puternica din partea fortelor…

- Regatul Unit este pregatit sa desfașoare 1.000 de soldați suplimentari în cazul unei „crize umanitare” legata de tensiunile din Ucraina, a anunțat miercuri seara premierul britanic Boris Johnson, care se deplaseaza joi la Bruxelles și Varșovia, potrivit AFP.„Alianța trebuie…

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”,…

- Cu cateva ore inaintea acestei reuniuni, Casa Alba a ridicat tonul si a amenintat cu un ”raspuns dur” daca trupele ruse intra in Ucraina. ”Daca forte militare ruse trec frontera in Ucraina, asta va fi o noua invazie”, care va antrena ”un raspuns rapid, dur si unit al Stateor Unite si aliatilor nostri”,…

- Președintele chinez Xi Jinping urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Franta a avertizat Rusia cu privire la ”consecinte strategice si masive” pe care le va avea o eventuala agresiune rusa in Ucraina, in contextul in care Moscova este acuzata de comasarea a mii de militari la frontiera ruso-ucraneana, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mesaje ferme au fost transmise…