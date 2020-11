Stiri pe aceeasi tema

- Franta va pleda in favoarea "sanctiunilor" la nivel european impotriva Turciei, intr-un moment in care tensiunile intre UE si Ankara sunt in crestere in mai multe probleme, a declarat miercuri secretarul de stat francez pentru afaceri europene Clement Beaune, citat de AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, le-a cerut miercuri aliatilor din NATO sa fie solidari in apararea libertatii de exprimare - un repros voalat la adresa Turciei, care a facut apel la un boicot impotriva Frantei, apreciaza Reuters, potrivit AGERPRES.Presedintele turc, Recep Tayyip…

- Europa este lovita in plin de valul doi de COVID-19 și se apropie de 8 milioane de cazuri de COVID-19. Numarul de teste pozitive a atins valori record in mai multe țari de pe batranul continent in ultimele zile. Franța a inregistrat doua zile la rand peste 40.000 de cazuri, iar Marea Britanie a avut…

- Intamplare care a induiosat intregul Hexagon. Pionul principal? Un roman fara adapost care isi duce zilele pe strazile din Nisa. mai exact, un cersetor roman din Franta si-a donat banii victimelor inundatiilor. Gestul saunu avea sa treaca neobservat, drept dovada primarul orasului Nisa i-a oferit adapost…

- Franta si Germania urmeaza sa le trimita partenerilor lor europeni propuneri cu privire la impunerea unor "sanctiuni suplimentare" Rusiei, anunta in comunicat ministerele de Externe ale celor doua tari. Aceste propuneri vizeaza "persoane considerate responsabile de aceasta infractiune si de incalcarea…

- Consumul privat este esențial in determinarea formei și vitezei de recuperare a sectorului de retail care, in urma pandemiei generate de virusul COVID-19 a avut de suferit, arata o analiza a Euler Hermes. Scaderea brusca a cheltuielilor consumatorilor din primul semestru al acestui an a depașit-o cu…

- BRUXELLES, 4 sept - Sputnik, Daniela Porovaț. Europa este faimoasa pentru liniile sale politice divergente, una noua facandu-și apariția acum: diferența dintre nucleul dur al UE și țarile periferice care servesc SUA in politica externa, așa cum sunt Marea Britanie, Polonia și cele trei țari baltice,…

- Amenda pentru nerespectarea regulilor de purtare a mastii este de 135 de euro in Franta. Majoritatea oraselor mari din Hexagon au instituit obligativitatea purtarii mastii in locurile aglomerate, fie ca vorbim despre Marsilia, Toulouse, Nisa sau Lille. Premierul francez Jean Castex, a declarat ca…