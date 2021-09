Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze spera ca strazile din Paris vor deveni mai sigure, mai linistite si mai putin murdare incepand de luni, cand o noua limita de viteza, de 30 kilometri pe ora, a intrat in vigoare pentru soferii din capitala Frantei, informeaza Reuters. Municipalitatea locala doreste sa incurajeze…

Sambata, 28 August 2021, va avea loc acțiunea de colectare a deșeurilor de echipamente electrice, electronice și electrocasnice. Sub sloganul „Impreuna pentru un viitor mai verde", Primaria...

- Fatada celebrei biserici Madeleine din Paris, in prezent acoperita in intregime de schele, isi va regasi stralucirea de odinioara dupa o campanie de renovare care va dura pana in iunie 2023, a anuntat luni Primaria din capitala Frantei, informeaza AFP. Situata pe axa formata de Place de la Concorde…

- Fostul primar al Capitalei, senatorul Gabriela Firea, susține ca actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a suspendat ajutorul pentru peste 60.000 de bolnavi cronici din București. Firea se intreaba daca ”primarul dreptei doarme liniștit”, avand in vedere ”cata suferința provoaca”. ”Ma intreb…

- Problema șobolanilor ia amploare in Capitala, in ciuda incercarilor tardive ale autoritaților locale de a ține lucrurile sub control. Dupa strazi, parcuri, curți și magazine, șobolanii iși fac simțita prezența și in școli. Pe data de 19 mai 2021, cu o intarziere de cateva luni, Consiliul General…

- Municipalitatea a definitivat programul evenimentului „Strazi pentru comunitate”, ce va avea loc in weekend. Primaria inchide cateva strazi și le deschide pentru diferite activitați. Cei care nu s-au imunizat inca impotriva Covid 19 vor avea ocazia sa o faca la punctul de vaccinare ce va fi amplasat…

- Parisul limiteaza viteza automobilelor in oras la 30 km/h. Primaria incurajeaza mersul cu bicicleta. Masura va intra in vigoare incepand cu data de 30 august. Parizienii vor fi nevoiti sa calce frana mai puternic de acum incolo. Primarul Anne Hidalgo a decis sa promoveze mobilitatea durabila,…

- In plina vara, sezon al vacanțelor și al calatoriilor, s-a aflat o veste buna despre un oraș din Romania. E fericire mare la varful municipalitații buzoiene, dupa ce orașul aflat in zona centrala a județului din sud-estul țarii a triumfat intr-o competiție in care a invins capitala Franței. Insuși primarul…