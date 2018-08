Stiri pe aceeasi tema

- Maine, de la 21:45, toți telespectatorii sunt cu ochii pe drumul FCSB in Europa League! Hajduk Split este primul nume mare care le iese in cale jucatorilor de la FCSB, in turul al treilea preliminar din Europa League.

- Presa engleza a laudat evolutia jucatorilor Angliei, chiar daca acestia au ratat calificarea in finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, din cauza esecului din semifinale cu Croatia (1-2, dupa prelungiri), relateaza DPA. Echipa lui Gareth Southgate a cucerit insa inimile unei natiuni care nu mai fusese…

- FIFA va actiona in instanta un post TV care ar transmite ilegal meciurile de la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia, scrie DPA, potrivit Agerpres. Este vorba despre postul BeoutQ, care isi are sediul in Arabia Saudita."FIFA a angajat un avocat pentru a demara actiunea in instanta…

- "Intrebați o mie de fani care este cel mai mare meci pe care l-au vazut in viața lor și fiți pregatiți pentru o mie de raspunsuri diferite – niciunul cel corect. Exista doar un raspuns rezonabil, rațional.

- Jurnalistul Craig McCracken de la publicația The Guardian este de parere ca cel mai frumos meci din istoria Cupei Mondiale de fotbal est cel dintre Romania și Argentina, din optimile ediției din 1994, cand tricolorii s-au impus cu 3-2. "Exista un singur raspuns corect și rațional la intrebarea care…

- RUSIA 2018. Avionul care transporta echipa de fotbal a Arabiei Saudite la un meci al Campionatului Mondial din Rusia a luat foc in aer, anunța The Guardian. Unul dintre motoarele aeronavei a luat foc in timpul zborului, insa echipa a aterizat cu bine. Compania Rossiya, care a transportat luni echipa…

- Turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia va debuta pe 14 iunie. Atunci va avea loc festivitatea de deschidere, dupa care primul meci al Mondialului organizat de Rusia. Țara gazda va juca in compania Arabiei Saudite, de la ora 17:00, pe stadionul Lujniki din Moscova. Cine transmite…