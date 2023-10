Paris. Un protest pro-palestinian a fost dispersat de jandarmi Sute de manifestanti s-au adunat joi seara in Place de la Republique, la Paris, in semn de sustinere a poporului palestinian, in pofida interzicerii acestei manifestatii, confirmata de justitia administrativa joi dupa-amiaza, constata un jurnalist AFP. Ministrul francez de Interne Gerald Darmanin a ordonat joi o interzicere sistematica a ”manifestatiilor pro-palestiniene, pentru ca ele sunt susceptibile sa genereze tulburari ale ordinii publice”. Catre ora locala 18.00 (19.00, ora Romaniei), sute de persoane, inconjurate de politisti, scandau ”Palestina va invinge!” sau ”Israelul, asasin, macron,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

