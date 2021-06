Stiri pe aceeasi tema

- Nalani, una dintre cei mai fresh voci din portofoliul Global Records, revine in atenția publicului cu un nou single. Artista lanseaza “Tarziu”, o piesa compusa alaturi de Florian Rus și Vicky Red. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem…

- Dupa succesul avut cu “Amore”, o piesa lansata in colaborare cu Ilkan Gunuc, wrs revine cu un vibe asemanator, de data aceasta alaturi de Killa Fonic. Cea mai recenta lansare a lui wrs in colaborare cu Killa Fonic, Maui, va ureaza bun venit intr-o lume tropicala. Cu ritmuri fresh, un sound captivant…

- Holy Molly lanseaza „Gangster”, in colaborare cu producatorii ruși, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn.

- Alex Parker, DJ, songwriter și producator, pregatește o noua lansare, pe 28 mai, un single tech-house, I want the money, in colaborare cu artista din L.A., Hera, care va fi disponibil pe toate platformele digitale și promovat la nivel internațional. Piesa și clipul vor fi lansate in parteneriat cu Elrond…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Pe langa muzica fresh și actuala, Romanian House Mafia iși propune sa plimbe ascultatorii prin cele mai minunate locuri ale…

- Global Records prezinta un nou proiect: Romanian House Mafia, un sublabel de muzica dance care promite lansarea unor proiecte inedite alaturi de cei mai buni producatori și DJi. Primul release al label-ului vine de la Gran Error, care lanseaza alaturi de Bastien – ”Spend The Night”, o piesa care combina…

- SENET iși face debutul in peisajul muzical romanesc cu „Jumatați”, hitul verii in colaborare cu doua dintre cele mai importante nume din industrie, Spike și Killa Fonic. „Jumatați” vorbește despre iubire, dar nu este clasica piesa de dragoste, ci este o piesa dance cu Spike și Killa Fonic protagoniști,…

- Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. “Cool Me Down” este disponibila pe toate magazinele digitale și s-a lansat cu videoclip oficial, regizat…