- Actiunea sindicala de la TotalEnergies, care coincide cu grevele de la doua rafinarii Exxon Mobil din Franta, are loc in timp ce lucratorii din toata Europa cer salarii mai mari pentru a face fata inflatiei si crizei costului vietii. Presedintele Emmanuel Macron, al carui guvern este sub o presiune…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 1.425 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 437 mai puține fața de ziua anterioara, informeaza Ministerul Sanatații. 318 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada…

- 1.801 cazuri noi de COVID și 12 decese au fost raportate in utlima zi, potrivit buletinului publicat vineri de Ministerul Sanatații. Un deces a fost inregistrat la categoria 30-39 de ani. In total, 1.807 pacienți cu COVID sunt internați: 1.668 in secții (208 minori) și 139 la ATI (niciun copil). Pana…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.398 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 232 mai puține fața de ziua anterioara. 463 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Distinct…

- Armata taiwaneza a doborat joi, pentru prima data, o drona civila neidentificata care a intrat in spațiul sau aerian in apropierea unei insulițe din largul coastelor chineze, dupa ce guvernul de la Taipei a promis ca va lua masuri dure pentru a face fața creșterii numarului de astfel de intruziuni.…

- Armata Taiwanului a doborat pentru prima oara o drona care a patruns in spațiul sau aerian, joi, dupa ce administrația democratica care guverneaza insula s-a angajat sa ia masuri mai dure impotriva intruziunilor dinspre China continentala, relateaza Reuters.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.963 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.696 mai puține fața de ziua anterioara. 801 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- Date statistice COVID-19 din 13.08.2022: – Total persoane confirmate: 57284 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 95 – Total persoane vindecate: 54342 – Total decese: 1300 – Decese in ultimele 24 h: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 485494 – Total teste PCR: 362003 – Total teste rapide: 123491…