- Cateva sute de migranti si de sustinatori ai acestora, care si-au instalat luni seara corturi in Paris pentru a cere locuri de cazare, au fost dispersati de fortele de ordine care au facut uz de gaze lacrimogene, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Dupa desfiintarea taberei lor abia instalate…

- Mii de persoane au participat, miercuri dupa-amiaza, la un mars de extrema-dreapta organizat in centrul Varsoviei cu ocazia Zilei Independentei Poloniei, iar mitingul a fost marcat de violente sporadice, relateaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Fortele de ordine au utilizat gaze lacrimogene…

- Un protest impotriva restrictiilor din Polonia, organizat sambata in Varșovia, a degenerat, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogen pentru a dispersa manifestanții. Anuntul ca presedintele...

- La Minsk, pentru a dispersa participanții la Marșul pensionarilor, la care au participat preponderent persoane in virsta, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene. La Minsk, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și grenade de lumina din cauza manifestarii "agresiunii" din partea participanților…

- Fortele de ordine franceze au demarat marti dimineata la Calais, in nordul Frantei, evacuarea unei importante tabere de migranti, unde locuiau intre 700 si 800 de persoane, transmit jurnalisti ai AFP. Operatiunea a inceput in jurul orelor locale 07:00 (05:00 GMT) in sectorul situat in jurul spitalului…

- Ceremonia de investire a președintelui Alexander Lukashenko, ținuta in secret a scos mii de oameni in strada in marile orașe din Belarus. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa, ca sa impraștie mulțimea. Zeci de persoane au fost arestate.

- Politistii au tras sambata cu gaze lacrimogene asupra migrantilor care protestau pe insula Lesbos, Grecia, in timpul unei manifestatii in care oamenii au cerut azil dupa incendiile care au distrus cea mai mare tabara de refugiati din Europa, informeaza AFP. Cativa dintre protestatari au aruncat cu pietre…