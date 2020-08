Intr-un meci care se va juca fara spectatori, PSG lupta pentru primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria sa, in timp ce Bayern Munchen incearca sa-l castige pe al saselea. Daca se vor impune, bavarezii vor egala Liverpool la numarul de trofee ale Ligii Campionilor, urmand sa fie pe locul 3 in clasament, dupa Real Madrid (13 titluri) si AC Milan (7). Bayern Munchen a mai castigat trofeul in 1973–74, 1974–75, 1975–76, 2000&ndas (...)