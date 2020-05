Paris Saint-Germain l-a transferat definitiv pe Mauro Icardi de la Internazionale Milano

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul argentinian Mauro Icardi, imprumutat de la Inter Milano, a semnat un contract cu PSG pana in 2024, a anuntat, duminica, gruparea franceza, potrivit news.ro."Mauro Icardi s-a angajat la Paris Saint-Germain pana la 30 iunie 2024. Paris Saint-Germain are placerea de a anunta activarea…

- Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu Internazionale Milano pentru transferul definitiv al atacantului Mauro Icardi, anunta presa italiana, anunța news.ro.Potrivit sursei, PSG a reusit sa scada suma de transfer de la 70 de milioane de euro la 57 de milioane de euro. Citește și: Anunț…

- Ianis Hagi va evolua pe Ibrox Park in urmatoarele cinci sezoane, scrie presa locala, desi clubul nu a anuntat durata contractului. "Am semnat cu echipa care m-a dorit din prima zi. E o onoare foarte mare sa joc pentru un asemenea club, fanii sunt incredibili. Știam ca sunt mulțumițu de mine…

- Ianis Hagi, 21 de ani, a devenit jucatorul lui Glasgow Rangers! Clubul scoțian a achitat clauza de transfer definitiv de la Genk, Belgia, in valoare de 5.000.000 de euro, anunța BBC.Ianis Hagi are 3 goluri si doua assist-uri in 12 aparitii pentru Rangers. El sosise pe Ibrox Park in ianuarie, sub forma…

- Presa italiana anunta ca Juventus Torino vrea sa-l achizitioneze pe atacantul Mauro Icardi, imprumutat de Internazionale Milano la Paris Saint-Germain, potrivit news.ro.Presa italiana sustine ca Juventus nu mai conteaza pe serviciile lui Gonzalo Higuian, astfel ca prima optiune ar fi Icardi.…

- Corriere dello Sport anunta ca Paris Saint Germain urmeaza sa ridice optiunea de cumparare pentru atacantul argentinian Mauro Icardi, potrivit news.ro.Citește și: Avertismentul unui medic de la Matei Balș: 'Varful pandemiei ar putea fi atins intre Paște și 1 Mai, dar trei scenarii pot da toate…

- Mauro Icardi, 27 de ani, a decis sa plece din Franța și sa se autoizoleze in Italia, țara din Europa cea mai afectata de Covid-19, cu 101.737 de persoane infectate pana marți.Fotbalist la campioana Franței, Paris Saint Germain, Icardi și-a surprins coechipierii cand a anunțat ca, pe perioada pandemiei…

- Lionel Messi, starul echipei FC Barcelona si al selectionatei Argentinei, ramâne fotbalistul cu cele mai mari venituri din lume, devansând-i pe portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) si pe brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain), conform ierarhiei pe care revista France Football…