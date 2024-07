Mai multe localitați din Franța, in frunte cu capitala Paris, au devenit scena unor confruntari de strada violente. In noaptea de duminica spre luni, numeroși protestatari, in special comuniști și musulmani, au manifestat violent impotriva rezultatelor primului tur al alegerilor generale. Partidul de dreapta Adunarea Naționala (RN) al lui Marine Le Pen a caștigat primul […] The post Paris: rezultatele alegerilor au declanșat lupte de strada appeared first on Puterea.ro .