- Mii de oameni au protestat, sambata, la Paris, dar și in alte orașe din Franța, de Ziua Internaționala a Muncii. Poliția pariziana a anunțat ca a efectuat 17 arestari, relateaza France TV . La apelul sindicatelor, un grup de manifestanți a plecat la ora locala 14.30 din Place de la Republique catre…

- Atacul ucigaș de vineri asupra unui ofițer de poliție de la secția de poliție Rambouillet, lânga Paris, a readus sâmbata amenințarea terorista pe agenda politica din Franța, cu vizita președintelui Emmanuel Macron la familia victimei și o întâlnire de criza a miniștrilor în…

- Din primele informații, polițista a fost injunghiata de mai multe ori in timp ce atacatorul striga ”Allahu Akbar”. Femeia se intorcea din pauza, iar agresorul a reușit sa intre in comisariat odata cu ea.Victima, Stephanie M., avea 49 de ani, doi copii și era agenta administrativa la secretariatul comisariatului…

- In 2020, statele membre UE au acordat statut de protecție pentru 281.000 de solicitanți de azil, in scadere cu 5% fața de 2019 (295.600). Cel mai mare numar de persoane care au primit statut de protecție a fost inregistrat in Germania (98.000 sau 35% din totalul UE), Spania (51.200 sau 18%), Grecia…

- Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, susține ca a solicitat paza de stat, intrucat se simte amenințata, persoane suspecte ii supravegheaza domiciliul și a fost acostata in trafic de cateva ori. Intr-un interviu pentru Deutsche Welle , președinta CC menționeaza ca, in ultima vreme, i s-au…

- Romania era duminica pe locul 24 in lume la numarul de doze de vaccin impotriva Covid-19 aplicate la 100 de persoane, cu 16,94 doze la 100 de persoane, potrivit unui top realizat de statista.com, citat de Newsweek . Clasamentul este condus de Marea Britanie cu 53,46 de doze administrate la 100 de persoane,…

- ​Procuratura din Montpellier a anuntat vineri ca o retea internationala "deosebit de sofisticata" de trafic de persoane a fost dezmembrata în patru tari europene si în jur de treizeci de victime din America de Sud si România au fost salvate, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Treisprezece…