- O mașina a intrat in mai multe persoane care stateau pe terasa unei cafenele din Paris, iar trei oameni sunt in stare grava, au relatat miercuri, 17 iulie, AFP și presa franceza. Momentan, nu se știe nici motivul și nici natura incidentului.Un șofer a intrat cu mașina Toyota pe terasa cafenelei Le Ramus…

- Marcel Ciolacu le-a transmis ganduri bune sportivilor și antrenorilor din delegația Romaniei care vor participa la Jocurile Olimpice de la Paris. El le-a amintit ca o intreaga națiune așteapta cu nerabdare sa retraiasca bucuria și mandria pe care fotbaliștii romani le-au adus la Euro 2024. Marcel Ciolacu…

- O mașina a lovit bordura unui sens giratoriu de pe DN 79 in județul Arad. Mașina a fost proiectata in afara șoselei. Șoferul a murit impactului. IPJ Arad a anunțat ca vineri, in jurul orei 5:00, pe DN 79 Arad-Oradea, a avut loc un accident mortal. Din primele cercetari, a reieșit ca „un barbat de […]…

- Un TIR a iesit de pe sosea si a strivit cinci oameni care stateau pe terasa unui magazin. De vina este un sofer profesionist, care a facut atac de panica dupa ce provocase alt accident. 22 de medici si pompieri cu opt masini de interventie si un elicopter au inceput imediat o operatiune de salvare de…