Stiri pe aceeasi tema

- "Mona Lisa Hekking", celebra replica din secolul al XVII-lea despre care proprietarul sau, Raymond Hekking, sustinea in anii 1960 ca era autentica, a fost vanduta cu 2,9 milioane de euro (inclusiv taxe) la o licitatie online organizata de casa Christie's, relateaza AFP vineri, informeaza Agerpres.…

- Tabloul "Femeie asezata langa fereastra" (Marie-Therese) de Pablo Picasso a fost vandut joi pentru suma de 103,4 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate de casa Christie's, la New York, relateaza AFP.

- Tabloul intitulat "In This Case" al artistului Jean-Michel Basquiat a fost cumparat, marti, cu 93,1 milioane de dolari in cadrul unei licitatii organizate la New York de casa Christie's, fiind al doilea cel mai ridicat pret pentru o lucrare realizata de pictorul newyorkez, relateaza AFP miercuri.…

- Un desen al lui Leonardo da Vinci care reprezinta un cap de urs este asteptat sa fie vandut pentru 12 milioane de lire sterline la o licitatie ce va avea loc la inceputul lunii iulie. Intitulat „Capul unui urs”, desenul va fi vandut la Londra de Christie’s, informeaza The Guardian. El…

- Licitatia pentru renovarea si modernizarea Caminului Cultural din 2 Mai a fost anulataPrimaria comunei Limanu a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract pentru furnizarea de mobilier pentru obiectivul de investitii "Renovare, modernizare si dotare Camin Cultural, localitatea 2 Mai, comuna…

- Vanzarea unor opere digitale NFT create de artistul Pak a atins suma de 16,8 milioane de dolari, un succes pentru casa de licitatii Sotheby's, care a gazduit evenimentul, relateaza joi AFP. La o luna dupa vanzarea operei virtuale ''Everydays: The First 5000 Days'' a artistului digital…

- "Salvator Mundi", considerat cel mai scump tablou din lume, dupa ce a fost achizitionat cu 450 de milioane de dolari de printul saudit Mohammed bin Salman, provine cel mai probabil din atelierul lui Leonardo da Vinci, insa nu ar fi fost realizat de maestrul renascentist, potrivit unui documentar TV…

- Unul dintre rarele tablouri semnate de Vincent van Gogh, "Scene de rue a Montmartre", care se afla inca in posesia unui privat, a fost vandut joi la Paris pentru suma de 14 milioane de euro, informeaza News.ro. Acest lot a depasit estimarea stabilita intre 5 si 8 milioane de euro. Aceasta…