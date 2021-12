Paris Hilton se lansează în metavers și are un tarif de un milion de dolari pe noapte Paris Hilton percepe onorarii de pana la 1 milion de dolari pe noapte pentru a lucra ca DJ si a intretine atmosfera unor petreceri in cluburi din China, Dubai sau Ibiza. Anul acesta, de Revelion, vedeta va mixa muzica dintr-o locatie cu totul diferita - propria ei insula virtuala de pe Roblox, transmite marti Reuters. Roblox este o platforma de jocuri online si un sistem de generare de jocuri ce le permite utilizatorilor sa-si creeze propriile medii virtuale sau sa interactioneze cu mediile create de alti utilizatori. Hilton a creat o insula in aceasta lume virtuala online, insula… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

