- Donald Trump a anuntat ca sprijina acordul care permite aplicatiei de video-sharing TikTok sa continue sa opereze in SUA. Sambata, Departamentul Comertului a informat ca va amana cu o saptamana ordinul prin care va fi interzisa in Statele Unite descarcarea aplicatiilor chineze TikTok si WeChat. Donald…

- La Dalnic, in Covasna, cursurile de scufundari sunt combinate cu o bere rece. Un curs de scafandru are 8 ședințe, insa dupa doar o ora de curs care include teorie si practica, scafandrii isi pot lua o bere din frigiderul berariei subascvatice si o pot bea pe malul lacului, iar cei mai curajosi o pot...…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat marți alte 1.136 de infecții cu coronavirus și 41 de decese din cauza COVID-19. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Numarul pacienților internați la ATI este de 460, in scadere fața de luni. Bilanțul urca astfel la un total de…

- Dwayne Johnson a postat pe contul de Instagram un video in care le-a marturisit celor aproape 200 de milioane de urmaritori faptul ca atat el cat și soția și cele doua fiice au fost diagnosticați cu Coronavirus. Actorul a spus ca a fost o perioada grea pentru ei și ca nu se compara cu saracia,... View…

- E o perioada complicata pentru toata lumea. Ne-ar placea sa pictam totul in roz, dar realitatea e alta. Sunt sute de mii de oameni care au ramas, in ultimele luni, fara un loc de munca, așa ca noi, aici, la Virgin Radio Romania, ne-am propus sa punem umarul la rezolvarea acestei probleme. Daca ești…

- Nicole Scherzinger iși arata abilitațile impresionante de forța in timp ce il ridica pe iubitul ei, Thom Evans, pe spatele ei, in timpul antrenamentelor intense din LA. Cei doi au o relatie frumoasa si nu se tem sa o expuna din plin pe conturile de social media. Atat Nicole cat si Tom posteaza de zor...…

- Știrea asta pare a fi din Romania, dar uite ca nu e. Se intampla și la case mai mari: autoritațile din Sydney au admins faptul ca au cumparat 10 feriboturi care sunt prea inalte pentru a trece fara probleme pe sub podurile din oraș. „Chiar daca se vor putea bucura de puntea superioara in timpul... View…

- Zilele trecute noua piesa a lui Cardi B și Megan Thee Stallion – WAP – a ajuns pe locul 1 in Topul Billboard’s Hot 100, devenind astfel prima colaborare intre doua rapper- ițe care ocupa locul 1. Piesa a reușit sa stranga 93 de milioane de stream-uri in prima saptamana, așa ca pentru a celebra... View…