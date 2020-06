Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare a Castelului MARIAFFI din Sangeorgiu de Mureș se aproprie de final. A fost redata stralucirea unei cladiri simbol din localitate, care, nu in urma cu mult timp, era o ruina. “Unul din putinii primari care pune in aplicare obiectivele Planului Național de Aparare, revitalizand…

- Constructia Salii Polivalente de la Constanta a adus o bucurie imensa in randul celor de la Handbal Club Dobrogea Sud.Visul de a juca intr-o sala moderna, la standarde europene, prinde contur la Constanța, iar clubul de la malul marii viseaza sa aduca Liga Campionilor in noua Sala Polivalenta, de 5000…

- Locuitorii din Slatinița așteptau cu sufletul la gura data de 30.04.2020. Asta pentru ca era data la care trebuia sa fie gata de amenajat centrul satului. Cand colo, cu doar cateva zile in urma, cei de la municipalitate s-au urcat pe scara și au lipit o fițuica: Data de finalizare – 30.04.2021. In luna…

- O femeie și-a indeplinit visul de a deveni mama pentru prima oara la varsta de 68 de ani, dupa trei proceduri de fertizilare in vitro. Iar bucuria este dubla, intrucat femeia are gemeni, o fetița și un baiețel.

- Nadine Goncalves (52 de ani), mama lui Neymar, și-a parasit iubitul in varsta de 23 de ani la mai puțin de doua saptamani de la oficializarea relației. Nadine a incheiat relația dupa ce in presa din Brazilia au aparut mai multe informații despre aventurile pe care Tiago Ramos le-a avut in trecut cu…

- O britanica in varsta de 106, Connie Titchen, s-a vindecat de covid-19, iar dupa trei saptamani de lupta impotriva noului coronavirus, aceasta stra-stra-bunica nascuta in 1913 a fost externata saptamana aceasta de la un spital din Birmingham (centru), au anuntat serviciile locale de sanatate, care o…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și ,,conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, fapta prevazuta și pedepsita de art. 335, alin. 1 și…

- Lia Bugnar ne-a vorbit in exclusivitate despre iubitul ei, mai tanarul actor Anghel Damian din „Vlad” . Lia Bugnar este dramaturg, regizor, scenarist și actrița, De asemenea, este jumatatea uneia dintre cele mai indragite echipe de la Asia Express, unde a jucat alaturi de prietena ei buna, Maria Buza.…