Paris Hilton a vorbit deschis despre tratamentele sale de fertilizare in vitro Paris Hilton (39 de ani) a gasit „iubirea adevarata” in brațele „barbatului visurilor ei”, autorul și antreprenorul Carter Reum. Paris și Carter a inceput tratamentele de fertilizare in vitro și sunt pe cale sa devina parinți. In podcastul The Trend Reporter with Mara, moștenitoarea imperiului Hilton a dezvaluit ca tratamentul este deja in derulare și ca „abia așteapta sa inceapa acest nou capitol” din viața ei. Paris Hilton a vorbit deschis despre tratamentele sale de fertilizare in vitro Totodata, a precizat ca poate alege, daca iși dorește, sa aiba gemeni. Paris a adaugat ca tot ceea ce știe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

