Stiri pe aceeasi tema

- Geanina Ilieș este una dintre cele mai indragite apariții de pe micul ecran. A facut parte din proiectul Ferma și a prezentat Gospodar fara pereche, la Pro TV. Vedeta a fost discreta cu viața ei personala. Are un baiat in varsta de 14 ani, din prima casnicie, insa nu a dat prea multe detalii despre…

- Toata lumea il cunoaste pe brazilianul Neymar, pe numele intreg Neymar da Silva Santos Jr., fotbalist la clubul Paris Saint-Germain FC și la echipa naționala de fotbal a Braziliei. Dar nu multi ii cunosc povestea dinainte de cariera in fotbal.

- O tanara gravida din Argeș este traumatizata din cauza unui rezultat fals-pozitiv la testul cu Covid-19, dar și a condițiilor teribile din spital. Femeia descrie cu amanunte teroarea care a marcat-o pe viața.

- Anunțul facut de Anca Țurcașiu pe facebook legat de iminetul divorț de medicul Cristian Georgescu a pus fanii vedetei pe jar, iar motivele fiind faptul ca soțul sau absenta din ce in ce mai mult de acasa, dar și o posibila infidelitate din partea acestuia. Mirela Vaida a ajuns in patul soțului Ancai…

- VIOLENȚA GRAVA… Caz grav de agresiune domestica extrem de violenta in comuna Epureni. O femeie de 25 de ani din satul Bursuci, Georgiana P., a fost batuta azi noapte de concubinul sau, care a bagat-o in coma profunda. Femeia a fost preluata de Ambulanța Barlad, care a transportat-o la spitalul din…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu trei ani, in ciuda diferenței de varsta, de 14 ani, dintre ei. Cu toate astea, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și se ințeleg de minune. Vedeta a implinit 47 de ani, pe 16 iunie, iar cu aceasta ocazie, soțul ei i-a transmis…

- Violența domestica a atins cote greude imaginat in Iași. O femeie aflata in divorț de soțul ei aajuns de urgența la spital, batuta mar. Victima era injunghiata,batuta și mușcata iar medicii au facut tot ce au putut pentru ao salva, relateaza publicația locala „Ziarul de Iași”.Mariana are 43 de ani și…