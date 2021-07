Paris. Când vrei să spargi un ATM cu o rablă de mașină (VIDEO) Doi indivizi au incercat, in weekend, sa foloseasca o mașina veche pentru a sparge un bancomat, dar nu a rezistat șocului. Scena a avut loc in plina zi, la orele pranzului, in sud-estul Parisului. ???? FLASH – #PARIS : Une tentative de braquage d’une #banque, a la voiture belier, a eu lieu dans le 20e […] The post Paris. Cand vrei sa spargi un ATM cu o rabla de mașina (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

