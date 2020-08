Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni s-au adunat duminica la Minsk in protestul lor cel mai mare impotriva președintelui Aleksandr Lukașenko, scrie New York Times. Pare a fi cel mai mare protest din istoria Belarusului, fosta republica sovietica pe care Lukashenko a condus-o din 1994. Prezența uriașa a aratat ca…

- Acoperirile pentru fața au fost prezentate ca fiind una dintre cele mai bune metode de a impiedica raspandirea coronaviruslui. Acum exista dovezi care demonstreaza ca maștile protejeaza și persoanele care le poarta, arata un studiu citat de New York Times. Diferite tipuri de maști „blocheaza virusul…

- Peste 16 milioane de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, intre care mai mult de jumatate in SUA, in America Latina si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de AFP, pe baza unor surse oficiale duminica la 05:10 GMT disponibile și aici. La nivel…

- Pfizer și un partener al sau au primit 1,95 miliarde de dolari pentru a produce 100 de milioane de doze de vaccin antivirus pana in decembrie. Vaccinul urmeaza sa fie aprobat de F.D.A, este cea mai noua știre New York Times. Conform acordului, guvernul federal va obține primele 100 de milioane de doze…

- Pandemia de COVID-19 continua sa se agraveze in SUA cu o viteza exponentiala, cu doua recorduri inregistrate intr-o saptamana, dar introducerea unor obligatii precum portul mastii se loveste de rezistenta alesilor si a cetatenilor in numele libertatii individuale, relateaza AFP, conform Agerpres. Cu…

- Cu Ludovic Orban premier si Florin Citu ministru de Finante, datoria guvernamentala a atins cel mai ridicat nivel de dupa 1989. Dezvaluirea a fost facuta de reputatul profesor universitar Cristian Socol, scrie luba.ro. Astfel, Socol arata ca datoria guvernamentala in Produsul Intern Brut a ajuns la…

- Comisia Europeana a confirmat miercuri decizia de a clasifica noul coronavirus drept o amenintare de nivel mediu pentru lucratori, decizie care le va permite angajatorilor sa aplice la locul de munca masuri de securitate mai putin stringente fata de situatia in care ar fi fost o amenintare de nivel…

- Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele…