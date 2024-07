Ce vacarm! Ce nebunie! Ce victorie minunata! Jaqueline Cristian a invins-o in trei seturi , 5-7, 6-3, 6-4, pe franțuzoaica Caroline Garcia, in primul tur al intrecerilor olimpice feminine de simplu. Felicitari, Jaqueline!! (Sursa: COSR, Facebook) Articolul Paris 2024 – Team Romania a fost publicat prima data in Curierul National .