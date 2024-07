David are acum set complet. Dupa aurul mondial și aurul european, a caștigat aceeași medalie și la Jocurile Olimpice, in proba de 200 de metri, dupa o cursa incredibil de echilibrata, cu primii trei oameni desparțiți de mai puțin de o zecime. The post PARIS 2024 | PARIS 2024 | David Popovici a caștigat aurul olimpic la 200 m liber first appeared on Informatia Zilei .