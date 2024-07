Stiri pe aceeasi tema

- Duminica va fi o zi plina la Paris, iar mulți sportivi romani intra in competiție. Printre ei și David Popovici, dar și echipa feminina de gimnastica. Programul sportivilor romani de duminica, de la Jocurile Olimpice de la Paris: 10:30 Gimnastica artistica, Arena Paris Bercy / Echipe feminin – Calificari:…

- Programul sportivilor romani de duminica, de la Jocurile Olimpice de la Paris, cuprinde o serie de competiții importante. Aceștia vor concura la diverse discipline, aducand speranțe de medalii pentru Romania, informeaza news.ro.

- A doua zi a Jocurilor Olimpice de la Paris aduce noi sportivi romani in acțiune, evenimentul zilei fiind debutul lui David Popovici in La Defance Arena, in proba de 200 m liber. Parisul intra tot mai pregnant in atmosfera olimpica, pe masura ce eroii sunt identificați in locurile lor de etalare a calitaților…

- Team Romania iși incepe evoluția la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 din prima zi de dupa Ceremonia de deschidere. Sportivii romani debuteaza sambata dimineața de la ora 10:00 in probele de canotaj, urmand apoi tenis, tenis de masa, box și gimnastica artistica. STIRIPESURSE.RO va prezinta in format…

- Conform tradiției, Președintele Franței Emmanuel Macron a declarat deschisa cea de a 33-a ediție a Jocurilor Olimpice, din epoca moderna, cu tradiționalul discurs scurt. Mult așteptata descoperire a ultimului purtator al torței l-a dezvaluit pe spaniolul Rafael Nadal. Ceea ce parea a fi ultima surpriza…

- Programul sportivilor din Romania a fost stabilit de organizatorii competitiei de la Paris.Team Romania este formata din 107 sportivi si este cea mai mare delegatie olimpica a tarii noastre din ultimii 20 de ani.In 2004, la Atena, Romania a avut 108 reprezentanți.Echipa olimpica a Romaniei a ajuns duminica…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat astazi in debutul sedintei de Guvern ca se va aloca suma de 32 de milioane de lei pentru sustinerea sportivilor romani la Jocurile Olimpice de la Paris.Aprobam azi 32 de milioane de lei Agentiei Nationale pentru Sport pentru sustinerea sportivilor romani la Jocurile…

- Numarul sportivilor romani calificați la Jocurile Olimpice de la Paris a ajuns la 83, dupa ce luptatorul Alin Alexuc-Ciurariu a obtinut victorii pe linie la turneul preolimpic mondial de la Istanbul. Luptatorul Alin Alexuc s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, la lupte greco-romane, categoria…