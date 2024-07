Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani vor evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, pe 31 iulie, la canotaj, inot, judo, tenis de masa, tir cu arcul si triatlon.MIERCURI 31 IULIE (ora Romaniei)Canotaj11:44 dublu rame masculin -...

- Romania e din nou cu ochii pe David Popovici, care poate caștiga miercuri o noua medalie olimpica de aur in proba de 100 m liber. Canotajul are la randul sau zi plina cu trei semifinale romanești. Intra in scena și romanii de la judo și tir cu arcul și Bernadette Szocs se apropie de medalie.

