Pariorii moldoveni au profitat din plin de victoria echipei Sheriff Tiraspol

- Președinta țarii, Maia Sandu, a felicitat echipa de fotbal din regiunea autoproclamata din stanga Nistrului, pentru victoria obținuta și i-a urat in continuare aceeași performanța, insa fara a atribui sau a respinge acest rezultat ca fiind al Moldovei. Opinia a fost exprimata de catre șefa statului…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a felicitat echipa de fotbal Sheriff Tiraspol pentru victoria obtinuta, marti seara, impotriva celor de la Real Madrid, cu scorul de 2-1, chiar pe terenul spaniolilor.

- Sheriff Tiraspol a scris aseara istorie in fotbalul european, dupa ce a invins-o pe legendara grupare Real Madrid, pe propriul teren. Grație acestui rezultat incredibil, internauții din Moldova au generat un șir de reacții pe rețelele de socializare.

- Fotbaliștii echipei Sheriff Tiraspol, care a facut istorie aseara pe stadionul "Santiago Bernabeu", au revenit acasa in aceasta dimineața. Aceștia au aterizat pe aeroportul de la Chișinau la șase ore dupa incheierea partidei.

- Sheriff Tiraspol a uimit intreaga planeta dupa victoria de aseara pe terenul celei mai titrate echipe din Liga Campionilor, Real Madrid. Imediat dupa meci, cele mai renumite publicatii au laudat prestatia campioanei Moldovei.

- Victorie spectaculoasa in grupele Champions League. Tiraspolenii au reușit sa produca surpriza serii, dupa victoria obținuta de moldoveni in fața giganților de la Real Madrid cu scorul de 2-1.

- Sheriff Tiraspol s-a impus in fața echipei Real Madrid cu scorul de 2 la 1 in a doua etapa a grupelor UEFA Champions League. {{551875}}Victoria obținuta de campioana Republicii Moldova la fotbal a stirnit un adevarat val de reacții in presa internaționala, care a laudat performanța echipei Sheriff Tiraspol,…

- Unii s-au bucurat, alții s-au indignat, iar cei mai mulți s-au amuzat. Așa au reacționat moldovenii pe rețelele de socializare la victoria echipei Sheriff Tiraspol in meciul cu Real Madrid. Evident, evenimentul nu a trecut nici fara dispute geografice și politice, transmite zugo.md. {{551854}}„Real…