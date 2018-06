Părinții vor fi obligați să meargă la cursurile copiilor! Ministerul Educației Naționale propune introducerea Educației parentale in fișele de post ale cadrelor didactice, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe saptamana alocate parentingului care sa fie incluse in norma. (Cele mai bune oferte laptopuri) Autoritatea are in vedere ca fiecare parinte sa participe la cursuri de Educație parentala, in momentul in care copilul […] The post Parinții vor fi obligați sa mearga la cursurile copiilor! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile au loc in perioada 4 – 8 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Cursurile elevilor de clasa a VIII-a se finalizeaza pe 8 iunie, urmand ca pe 11 iunie sa aiba loc proba scrisa de Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale. Pe 13…

- EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO- Absolventii de clasa a VIII-a se pot inscrieincepand de luni la Evaluarea Nationala. EVALUARE NATIONALA 2018 EDU.RO. Inscrierile au loc in perioada 4 – 8 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, noteaza Agepres. Cursurile elevilor de clasa…

- Educația copiilor este unul dintre cele mai importante și dificile roluri și in același timp provocari pentru parinții de azi. Relația copil-parinte are o influența majora asupra dezvoltarii tuturor aspectelor in evoluția copilului. Cand este o relație optima, abilitațile și comportamentele parinților…

- Inscrierea la gradinita in anul de invatamant 2018-2019, pentru copiii nou-veniți, incepe luni, 21 mai, potrivit Ministerul Educatiei Nationale. Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul de invatamant 2018-2019 a inceput pe 7 mai. Orarul…

- Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si vor continua si in anul scolar 2018-2019 incepe luni, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va desfasura din 21 mai, conform programului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale.

- Ministerul Educației Naționale a stabilit procedurile si calendarul privind inscrierea/reinscrierea in invatamantul prescolar in anul 2018 Ministerul Educatiei Nationale informeaza ca in vederea inscrierii in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani vor avea loc, succesiv, urmatoarele…

- Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul de invatamant 2018-2019 va incepe pe 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai, anunta Ministerul Educatiei Nationale (MEN).

- Momentele socante s-au petrecut cat elevii erau la scoala. Parintii acestora sunt acum disperati si au cerut ajutorul unor preoti. Oamenii au marturisit ca s-au speriat teribil atunci cand au vizionat o inregistrare facuta de catre profesori, in care elevii parca au intrat intr-o stare de transa. Totodata,…