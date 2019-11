Stiri pe aceeasi tema

- Parinții unui bebeluș care s-a nascut in Maternitatea Buzau și a murit o luna mai tarziu in spitalul Marie Curie din București arunca vina pe cele doua doctorițe care au monitorizat gravida ca nu au vazut ca sarcina femeii are probleme. Baiețelul a venit pe lume la inceputul lunii octombrie, prin cezariana,…

- Politistii din Braila au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unei tinere de 19 ani care a murit la Spitalul Judetean Braila, la o luna de la nastere. Parintii fetei spun ca aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru ca medicii nu i-au eliminat, dupa ce a nascut, toata placenta,…

- O tanara de 21 de ani din Gorj a murit in urma unei operații de cezariana, iar familia ei spune ca medicii au tras de timp inainte sa o duca la Craiova. Familia a depus o plangere la Poliție, insa medicii susțin ca au aparut complicații dupa cezariana și nu au mai avut ce face.Alexandra Ionela ...