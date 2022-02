Părinții trebuie să fie atenți. Efectele post-COVID la copii pot fi foarte grave O treime din testele care se fac in spitalele de pediatrie ies pozitive. Sunt in acest moment peste 800 de minori internați in spitale. Chiar daca cei mai mulți dintre ei nu fac forme grave de boala, pediatrii atenționeza ca urmarile infecției Covid in cazul celor mici pot fi extrem de grave. „La copilul intre 5 și 11 ani problema este cum se vindeca dupa boala acuta. Si unii copii nu se vindeca bine. Rar, 1 din 1000 de pacienți confirmați in SUA fac faimosul sindrom inflamator multiplu care este o mare problema pentru ca poate sa afecteze inima acelui copil și sa o afecteze pe multa vreme. Și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In cazul copiilor, deși boala COVID-19 pare mai ușoara, principala problema nu este boala acuta, ci modul in care se vindeca organismul unui copil care a trecut prin aceasta maladie. Sunt ingrijoratoare pentru ca pot veni pe un teren absolut normal anterior.Aceste efecte post-COVID pot sa apara la…

- „In cazul copiilor, deși boala COVID-19 pare mai ușoara, principala problema nu este boala acuta, ci modul in care se vindeca organismul unui copil care a trecut prin aceasta maladie. Sunt ingrijoratoare pentru ca pot veni pe un teren absolut normal anterior.Aceste efecte post-COVID pot sa apara la…

- Deși varianta Omicron se transmite foarte ușor, totuși, varianta Delta a virusului SARS-COV-2 este in continuare in circulație provocand cazuri grave aflate in prezent la terapie intensiva, precizeaza ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. “Dintre secventieri, 75% sunt cu varianta Omicron, dar exista…

- Parinții care se trezesc in situația de a nu avea cu cine sa iși lase copiii, de gradinița sau școala, in cazul inchiderii unitaților de invațamant pe motiv de COVID, pot cere zile libere sau sa bani pentru acea perioada, iar ei sa se descurce cu o bona sau o ruda. Totul este reglementat prin ORDONANTA…

- Copiii sub 12 ani nu sunt vaccinati si chiar daca va incepe campania de imunizare pentru cei mici, parintii lor sunt reticenti. Unii se tem de efecte adverse, altii cred ca imunizarea trebuie sa se faca in mod natural, prin boala. Medicii pediatri avertizeaza ca noul val pandemic va avea o componenta…

- Dr. Alis Grasu, managerul general al Serviciului de Ambulanța București-Ilfov (SABI), spune ca ”2021 a fost un an greu, foarte greu și o provocare continua. Surpriza cea mai mare am avut-o la sfarșitul lunii septembrie și pe parcursul lunii octombrie cand volumul de munca a fost foarte mare. Totuși,…

- Sunt estimari potrivit carora in perioada sarbatorilor Craciunului luam in greutate, in medie 1-2 kilograme. Din fericire, aceste kilograme pot fi rapid eliminate, daca revenim la o alimentație echilibrata. Deoarece ”nu este important cat mancam intre Craciun și Revelion, ci cat mancam din prima zi…

- Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a recomandat extinderea indicației pentru vaccinul Covid-19 Comirnaty la copiii cu varste intre 5 și 11 ani, precizeaza EMA intr-un comunicat publicat joi. CHMP va trimite recomandarea Comisiei Europene, care…