- Uniformele ar putea deveni obligatorii in școli, potrivit unui proiect de lege care vizeaza modificarea și completarea noii legi a educației. In plus, acestea ar urma sa fie oferite gratuit, conform propunerii legislative. Asociațiile de parinți susțin ca aceasta masura ar putea genera haos.

- Industria e in pragul colapsului Producatorul de textile Braiconf propune Guvernului și Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului un program guvernamental destinat revitalizarii și dezvoltarii industriei textile din Romania, potrivit unui document publicat la Bursa de Valori București…

- La Senat a fost depus un proiect de catre deputatul PSD Iulian-Alexandru Badea care modifica legea invatamantului preuniversitar 198/2023 si prevede posibilitatea ca cei din conducerea unitatilor de invatamant sa poata solicita utilizarea obligatorie a uniformelor scolare, „pentru asigurarea bunei desfasurari…

- Vremea schimbatoare a facut ca legumele din piața sa aiba prețuri mai ridicate fața de aceeași perioada a anilor trecuți. Mai mult, la tarabe, unele prețuri sunt chiar și de trei ori mai mari decat la producatori. Un exemplu ar fi varza, care se vinde acum, la producator, cu aproximativ 1,2 lei/kg.…

- Ce avere are cantarețul Tavi Colen: Are o imensa proprietate in centrul orașului. Curtea solistului este chiar in prelungirea Dealului Patriarhiei, și masoara peste 1000 de metri patrați. Tavi Colen, una dintre cele mai recunoscute figuri ale muzicii pop-rock romanești, și-a caștigat faima in special…

- Sistemul de Garantie-Returnare. Platim 50 de bani pentru fiecare sticla achiziționata, insa recuperarea acestor bani este dificila. Aceasta se intampla deoarece multe magazine inca nu accepta returnarea sticlelor și nu restituie garanția clienților. La nivel național, doar 45% dintre comercianți au…