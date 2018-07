Părinții sunt avertizați: SLIME-ul ar putea să fie toxic Parinții sunt avertizați cu privire la nivelurile de substanțe chimice potențial toxice pentru copii din jucariile de tip SLIME sau MAZGA (cum sunt numite la noi) Un grup de consumatori care a testat 11 dintre cele mai populare produse slime de pe piața a constatat ca opt dintre aceștia au depașit nivelul recomandat de bor.... Read More Post-ul Parinții sunt avertizați: SLIME-ul ar putea sa fie toxic apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

- Parinții sunt avertizați de catre un serviciu pentru protecția consumatorilor cu privire la jocurile slime, foarte populare in randul copiilor, ca jocurile slime sunt potențial otravitoare, acestea conținand BOR, relateaza The Telegraph. co.uk.

