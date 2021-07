Abia a venit vacanta de vara, dar specialistii sunt cu gandul la ce se va intampla in toamna, cand reincep scolile. Tulpina Delta ameninta, iar sefii de la OMS au transmis ca elevii ar putea fi testati pentru Covid-19, inainte de a merge in banci. Teste PCR sau antigenice ar trebui sa fie realizate in […] The post Parintii, stransi cu usa! De ce ar putea fi obligati sa-si testeze copiii pentru Covid-19 in toamna! first appeared on Ziarul National .