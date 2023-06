Părinții stau la cozi interminabile să-și înscrie copiii la grădinițele de vară Sute de parinți din Sectorul 3 al Capitalei s-au așezat de marți seara la coada ca sa fie siguri ca astazi vor prinde un loc la una dintre gradinițele de vara. Gradinițele cu program de vara din București sunt deschise incepand cu luna iulie, iar inscrieri se fac in funcție de sector, pana in data de 24 iunie. Parinții au putut opta la gradinița unde au copilul inscris pentru a prelungi programul pe perioada verii, și in funcție de numarul de cereri, primariile de sector decid care gradinițele care raman deschise vara. Apoi, parinții care nu se afla pe raza circumscripției unde gradinițele vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat, cu referire la cozile inregistrate la unele dintre unitatile de invatamant care deruleaza programul "Gradinita de vara", ca se inregistreaza o problema cu numarul personalului, nu cu capacitatea institutiilor. CITESTE SI Un celebru cantareț a fost…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat, cu referire la cozile inregistrate la unele dintre unitatile de invatamant care deruleaza programul "Gradinita de vara", ca se inregistreaza o problema cu numarul personalului, nu cu capacitatea institutiilor.

- Unii bucureșteni nu vor avea apa calda nici la vara. Este avertismentul primarului Capitalei, Nicușor Dan, care da vina pe lucrarile de reparații pe rețeaua de termoficare, dar și pe reviziile anuale in care intra CET-urile din București odata cu venirea sezonului cald. „Problema apei calde peste vara…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a ramas fara permis de conducere pe o perioada de 60 de zile dupa ce polițiștii l-au surprins mergand pe contrasens, pe Calea Dudești, informeaza Digi24.„Primarul Sectorului 3 a fost oprit in trafic de polițiștii Brigarii Rutiere din București dupa…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a declarat la Digi24 ca palmierii pe care i-a plantat in Piața Unirii fac parte dintr-un lot de cateva sute care a fost achiziționat fara licitație, arborii facand parte dintr-un experiment recomandat de specialiști in aclimatizarea plantelor. Negoița…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, l-a indemnat sambata pe edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, sa conteste in instanta dispozitia de retrocedare a suprafetei de 12 hectare din Parcul IOR.Totodata, el a salutat organizarea actiunii de protest "Nu cedam Parcul IOR", la care au participat…

- Perioada virozelor nu a plecat, chiar daca numarul cazurilor sint in descreștere. Parinții, de cele mai multe ori, vad o legatura intre imbolnavirile dese și frecventarea cercurilor de copii. Este de vina școala sau gradinița? Am incercat sa aflam de la medicul pediatru Olesea Guler. „Nu este de vina…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor Gheorghe-Claudiu Doroftei, primar al comunei Baluseni, judetul Botosani, pentru abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru…