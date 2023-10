Stiri pe aceeasi tema

- Rude si prieteni ai celor doi tineri care au murit in accidentul din localitatea 2 Mai au protestat, duminica, in Piata Victoriei, solicitand, intre altele, inasprirea pedepselor pentru soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, cat si ca Politia sa actioneze…

- Rude si prieteni ai celor doi tineri care au murit in accidentul de la 2 Mai au protestat, duminica, in Piata Victoriei, și au cerut pedepse mai aspre pentru soferii care se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, dar si ca Politia sa actioneze conform legislatiei.

- Prietenii celor doi tineri care au murit in accidentul de la 2 mai protesteaza in Piața Victoriei, duminica seara. Ei cer dreptate pentru victimele accidentului mortal produs de tanarul drogat Vlad Pascu. Imagini surprinse de o camera video arata momentul in care Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care era…

- Razvan Dragomir, tatal tinerei Roberta, ucisa de șoferul drogat Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai, a oferit un mesaj exclusiv pentru Antena 3 CNN. El susține ca parinții și poliția din zona poarta o parte din vina pentru moartea copiilor și cere ca cei responsabili sa fie trași la raspundere, inclusiv…

- Monica Tatoiu susține ca a fost amenințata cu moartea de parinții șoferului care a produs tragedia din 2 Mai. Vedeta a facut declarații neașteptate despre familia șoferului care a ucis sambata, pe data de 19 august, doi tineri in accidentul pe care l-a produs. Iata ce spune femeia de afaceri despre…

- Parinții tinerilor decedați in cumplitul accident rutier dintre localitațile 2 Mai și Vama Veche au ajuns astazi la Morga pentru a ridica trupurile celor doi. Tatal Robertei susține ca nimeni de la Poliție nu l-a contactat pentru a-l anunța de nenorocire. Acesta a precizat ca varul tinerei, implicat…

- Despre Darren Kent, care a jucat in Game Of Thrones, EastEnders, Les Miserables și Malpractice, colegii spun ca a fost „unul dintre cei mai buni oameni” și un „suflet talentat și grijuliu”.Aparut in Game Of Thrones in 2014, el a jucat rolul unui tata indurerat - Goatherd - care iși ducea copilul mort…

