- La scurt timp dupa ce ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat ca de la inceperea anului școlar, elevii și studenții nu vor mai avea voie sa poarte in interiorul instituțiilor școlare maști din material textil, parinții s-au revoltat și cer maști medicinale gratuite pentru copiii lor, spunand ca…

- Maștile textile vor fi interzise in școli și universitați, a anunțat Ministerul Sanatații. Elevii și studenții trebuie sa poate la cursuri doar maști de protecție de uz medical. Obligativitatea purtarii maștii se menține la școala in spațiile inchise, iar in spațiile deschise masca nu va…

- Elevii de la o școala din Baia Mare vor fi mutați la o alta unitate de invațamant, cu doar cateva saptamani inainte de inceperea anului școlar. Decizia a creat insa nemulțumiri in randul parinților care acuza ca selecția s-ar fi facut in mod discriminatoriu și fara consultare. Unul dintre motivele care…

- Elevii trebuie sa inceapa școala in condiții de siguranța. Balbaielile ministerelor Educației și Sanatații sunt sancționate de PSD. „PSD solicita imperativ miniștrilor Sanatații și Educației sa ajunga urgent la un acord clar cu privire la tipul testelor anti-covid și la procedurile care sa fie aplicate…

- Parlamentarul liberal Gabriel Avramescu, cel care i-a cerut ministrului Sanatatii si secretarului de stat Raed Arafat sa gaseasca solutii pentru ca elevii din clasele terminale sa poata participa la festivitatile de final de an scolar si petrecerile de absolvire, anunta, sambata, ca aceste evenimente…