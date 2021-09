Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a decis ca, incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi care au in structura sectii sau compartimente cu profil pediatric, pot asigura asistenta medicala și pentru insotitorii (parinții) copiilor, daca aceștia sunt cazuri suspecte sau confirmate de COVID-19.…

