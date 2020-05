Stiri pe aceeasi tema

- Parintii isi pot lua zile libere pentru supravegherea copiilor si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta, pana la incheierea anului scolar, au decis marti deputatii din Comisia de munca si protectie sociala.

- Zile libere pentru parinti pe toata durata anului scolar, prevede un amendament depus la OUG care prelungeste perioada de plata a parintilor care supravegheaza acasa copiii. Momentan, parintii sunt platiti daca stau acasa doar pe perioada starii de urgenta. Modificarea la OUG va intra la vot in Camera…

- Unitațile de invațamant raman inchise pana la finalul anului școlar in Social / on 27/04/2020 at 13:19 / Gradinițele, școlile, liceele și unitațile de invațamant universitar vor ramane inchise pana la finalul anului școlar, respectiv pana pe data de 12 iunie, a anunțat, cu puțin timp in urma, președintele…

- Primarul New York City, Bill de Blasio, a anuntat, sambata, ca scolile publice vor ramane inchise restul anului scolar, orasul confruntandu-se cu pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului care expira pe perioada starii de urgenta se prelungesc automat pana la finalul acesteia, a anunțat, luni, Violeta Alexandru, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, pe contul sau de Facebook. "Parinții care au acasa copii mici merita sa fie liniștiți. M-am…

- Legea Vaccinarii a primit, luni, raport de admitere in Comisia de Sanatate din Parlament. Proiectul nu poate aduce insa obligativitatea vaccinarii intr-un mod coercitiv, deoarece consensul politic a fost obtinut pe o forma care nu prevede asta, ci doar recomandarea vaccinarii cu serurile prevazute in…

- Ziarul Unirea Modificari privind Legea Vaccinarii: Ce se intampla cu parinții care refuza sa iși vaccineze copilul Modificari privind Legea Vaccinarii: Ce se intampla cu parinții care refuza sa iși vaccineze copilul Comisia de sanatate de la Camera Deputaților a adoptat luni legea vaccinarii, forma…

- Informația momentului pentru romani! Comisia pentru sanatate a Camerei Deputaților a adoptat in unanimitate introducerea unui amendament in proiectul legii vaccinarii, ce prevede amenzi colosale pentru parinții care nu iși vaccineaza copiii.