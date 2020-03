Stiri pe aceeasi tema

- În urma imaginilor pe care deputatul Emanuel Ungureanu le-a publicat pe Facebook, Prefectura a solicitat Direcției de Sanatate Publica (DSP) sa faca verificari. „În urma informațiilor conform carora, la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Cluj-Napoca un parinte care este…

- Direcția de Sanatate Publica a suspendat activitatea clinicii stomatologice din Pitești unde un copil de 4 ani a intrat in coma dupa ce i s-a facut anestezie totala, a anunțat miercuri ministrul Sanatații, Victor Costache. Copilului de 4 ani i s-a facut rau luni, la cabinetul stomatologic din Pitești,…

- In mediul online are loc o mobilizare pentru sambata, 8 februarie, ora 11.00, cand se va forma un lant uman in fata spitalului unde o femeie a murit dupa ce a stat 16 ore la urgenta unitatii medicale.

- Serviciul telefonic de urgenta ALOPEDI a ajutat in anul care a trecut, in probleme medicale, peste 11.500 de copii din toata tara. „ALOPEDI, din ce in ce mai solicitat de parinti din toata tara. Serviciul gratuit de callcenter ALOPEDI – 0364-917, dedicat sfaturilor medicale pediatrice, proiect gestionat…

Serviciul gratuit de callcenter ALOPEDI – 0364-917 dedicat sfaturilor medicale pediatrice, proiect gestionat de Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii Cluj-Napoca, a ajutat in mod direct, in anul...

- Investiția s-a ridicat la 1,8 milioane de euro, iar finanțarea a fost facuta de Consiliul Județean, care promite ca va continua lucrarile de reabilitare, modernizare și dotare și anul viitor. Medicii și pacienții Spitalului Clinic de Urgența (SCU) „Prof. Dr Nicolae Oblu” din Iași vor beneficia, de…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de asistent medical ndash; autopsier. 2 posturi Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii…

- Un copil de un an si 9 luni ar fi fost agresat, tinut cu forta pe olita, in prima sa zi la o cresa din Cluj-Napoca. Mama si-a gasit baietelul plin de vanatai si zgariat la gat si coloana, motiv pentru care a depus o plangere la Politie, a informat Mediafax. „Centrul s-a autosesizat dupa ce s-au primit…