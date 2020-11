Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie a facut anunțul de care se temeau parinți despre școala online. Ministrul Educatiei a informat, luni, ca vor fi inspectii in scoli, pentru a se vedea cum functioneaza invatamantul de la distanța. Monica Anisie anunța inspecții in școli, pentru a se vedea cum decurg orele online Monica…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a facut, luni, un apel catre inspectorii scolari generali sa intensifice activitatea de monitorizare a lectiilor desfasurate in sistem online.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut un apel catre inspectorii școlari sa monitorizeze lecțiile desfașurate in sistem online, pentru ca in cadrul MEC vin tot mai des semnale ca acestea nu se...

- Ordonanta de urgenta care prevede acordarea de zile libere platite pentru parintii copiilor din unitati de invatamant sau de educatie anteprescolara si prescolara care functioneaza in scenariile galben si rosu a fost aprobata de Guvern.

- Ministrul Educatiei a anunțat ca a introdus in premiera, prin Regulamentul de organizare a școlilor, prevederea potrivit careia "orice suspendare a cursurilor va presupune continuarea invațarii in sistem online". Monica Anisie a mai precizat ca "in toate județele se aplica hotararea Comitetului…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca are date conform carora multi dintre parintii care aveau copiii inscrisi in invatamantul privat au facut demersuri pentru a-i transfera la unitatile de invatamant de stat. Anisie sustine ca nu stie care sunt motivele acestui fenomen, potrivit știri pe surse.…

- Parinții care vor sta acasa cu copiii care fac școala online vor primi bani și zile libere. Parinții care vor sta acasa cu copiii cat timp fac școala online, din cauza pandemiei, vor avea zile libere și bani de la stat. Potrivit ordonantei aprobate de Guvern, unul dintre adultii ramași acasa va primi…