Stiri pe aceeasi tema

- O instanța a lansat o ancheta cu privire la reacția guvernului francez la coronavirus. Ancheta pornita de la plangerile sindicatelor și medicilor se concentreaza asupra a trei persoane majore, inclusiv primul ministru, Edouard Philippe. Premierul Philippe și-a dat demisia in urma unei remanieri a cabinetului,…

- Cercetatorii de la Universitatea din Barcelona (UB) au detectat prezența SARS-CoV-2 in eșantioane de ape uzate colectate la Barcelona pe 12 martie 2019, scrie lavanguardia.com, ceea ce inseamna ca a fost prezent cu un an inainte de pandemia de coronavirus la nivel mondial (11 martie 2020) și starea…

- Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie – IRES a realizat un sondajul de opinie in perioada 22 – 23 iunie 2020 (al zecelea din seria dedicata impactului COVID – 19), in scopul evaluarii percepțiilor, atitudinilor și comportamentelor romanilor dupa prelungirea starii de alerta, in contextul relaxarii…

- 1.300 de lucratori de la abatorul de carne al unuia dintre cei mai mari producatori din Germania unde a fost depistat un focar de COVID-19 au fost confirmați cu coronavirus, iar jumatate dintre ei sunt romani, conform datelor transmise duminica de Ministerul roman de Externe. Reprezentanți ai consulatului…

- Doi geneticieni romani explica cele mai noi descoperiri științifice axate pe elucidarea cauzelor pentru care Covid-19 ataca in forme atat de diverse organismul uman. Intr-un articol exlusiv pentru Sursa Zilei, pe care il redam integral, dr. Ligia Barbarii, medic legist, șeful Laboratorului de Genetica…

- 147 din 657 de muncitori de la un abator din Groenlo au fost depistați cu SARS-CoV-2, au anunțat autoritațile sanitare locale. Fabrica, deținuta de gigantul carnii Vion, a fost inchisa miercuri, dupa ce primii 45 de muncitori fusesera testați pozitiv, transmite Dutchnews.nl, citata de Rador. E al doilea…

- Miliardarii americani continua sa se imbogațeasca in timp ce pandemia de COVID-19 a distrus zeci de milioane de locuri de munca in SUA, conform datelor compilate de doua centre de analiza, scriu jurnaliștii de la Profit.ro. Intre 18 martie și 19 mai, cei 600 americani cei mai instariți și-au vazut averile…

- Zeci de romani care au așteptat ore intregi la Vama Nadlac sa intre in țara s-au imbrancit cu jandarmii chemati sa mentina ordinea. Aproximativ 200 de oameni s-au revoltat, sambata, la Vama Nadlac, dupa ce au stat ore in sir la coada, pe ambele sensuri de trecere a frontierei. Oamenii chiar au imbrancit…