Părinţii români, în alertă! Boala care a umplut spitalele de copii Peste 700 de copii au ajuns, intr-o singura zi, numai in Bucuresti la spital, cu probleme digestive si toxiinfectii alimentare. Principalele cauze sunt mancarea tinuta in caldura si apa din piscine. Febra si dureri abdominale, la copii Febra, durerile abdominale si varsaturile au adus-o in aceasta dimineata pe aceasta mama, cu fetita ei de 3 […] The post Parintii romani, in alerta! Boala care a umplut spitalele de copii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

