Ministerul Educației a centralizat aproape 300.000 din chestionarele distribuite in școli privind intenția de vaccinare a elevilor. Cifrele arata ca parinții refuza masiv sa iși vaccineze copiii. Doar 22.000 de elevi sunt de acord sa se vaccineze, reprezentand doar 7,5%. 15% sunt indeciși, iar 77,5% NU sunt de acord sa se vaccineze.