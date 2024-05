Stiri pe aceeasi tema

- Se fac audieri-maraton in cazul Raisei, fetița de doi ani și jumatate din Dolj, care a disparut din curtea casei in timp ce se juca. Copila a fost gasita moarta pe camp, la doar cateva sute de metri de locuinta. Printre cei suspectați de anchetatori se afla inclusiv membri ai familiei victimei.Descoperirea…

- Bunica fetiței din Dolj care a fost gasita moarta, femeia in grija careia se afla nepoata și frațiorul ei mai mare cu un an, a facut declarații in cadrul emisiunii Acces Direct. Unde și cu cine se afla micuța inainte sa dispara.

- Parinții micuței Raisa, fetița care și-a gasit sfarșitul intr-un mod tragic, sunt sfașiați de durere. Cei doi spun ca au fost dați in care au fost amenințari cu moartea. Copila in varsta de doi ani și jumatate și-ar fi gasit sfarșitul din cauza unor datorii?! Ce declarații au facut parinții micuței.

- Raisa, fetița de doi ani din Dolj care a disparut ieri din fața casei unde se juca alaturi de mai mulți copii a fost gasita moarta pe camp. Atenție, urmeaza informații cu puternic impact emoțional!Peste o suta de polițiști, pompieri și voluntari, inclusiv cu un elicopter, au participat in ultimele 24…

- Raisa, fetita de doi ani din Dolj care a disparut ieri din fata casei unde se juca alaturi de mai multi copii a fost gasita moarta pe camp. Peste o suta de politisti, pompieri si voluntari, inclusiv cu un elicopter, au participat in ultimele 24 de ore la operatiunea masiva de cautare a copilului.Fetita…

- Raisa, fetița disparuta in Dolj, a fost gasita moarta. Familia ei a sperat pana in ultimul moment ca va fi o poveste cu final fericit, dar iata ca lucrurile nu au decurs cum și-au dorit. Astazi au primit cu toții vestea tulburatoare ca fetița a fost gasita moarta. Iata cum au reacționat!

- Deznodamant cutremurator al cautarilor ample derulate inca din ziua precedenta pentru gasirea unei fetițe de doi ani și cinci luni, din Dolj. Conform unor informații de ultima ora, copila a fost gasita fara suflare. Raisa, fetita data disparuta luni, a fost gasita moarta, la cateva sute de metri de…

- Raisa, fetita de doi ani si cinci luni, din comuna Breasta, care a disparut luni de acasa, a fost gasita moarta pe un camp aflat la cateva sute de metri de locuinta parintilor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. Trupul fetitei a fost gasit dupa aproape 24 de ore…