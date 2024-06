Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 iunie, in timp ce majoritatea parintilor au sarbatorit alaturi de copiii lor Ziua Internationala a Copilului, in comuna Breasta, din Dolj, familia a condus-o pe ultimul drum pe Raisa, micuta de doi ani si jumatate, ucisa in mod salbatic de verisorul ei.

- Momente cumplite pentru familia Raisei, fetița de doi ani ucisa in Dolj. In timp ce verișorul acuzat de crima urmeaza sa fie adus in zilele urmatoare la fața locului pentru reconstituire, parinții au condus-o astazi pe copila pe ultimul drum.

- Au aparut ultimele imagini cu Raisa, fetița care a fost ucisa in Dolj. Micuța avea urme de violența pe corp și s-a stins din viața dupa ce a indurat chinuri mari. Iata unde a fost vazuta micuța Raisa, inainte sa aiba loc tragedia in care și-a pierdut viața.

- Au fost momente cumplite pentru familia tinerei insarcinate ucisa dupa ce a fost luata cu mașina la ocazie. In urma cu doua zile, Ana-Maria a fost condusa pe ultimul drum. In timp ce rudele o plang pe tanara in varsta de 19 ani, anchetatorii incearca sa afle noi detalii despre modul in care a fost omorata…