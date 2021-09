Părinții protestează în fața Ministerului Educatiei: „Au decuplat școala de pandemie. E criminal ce se întâmplă” Mai multe asociații de parinți au organizat un protest in fața Ministerului Educației , joi, 30 septembrie. Parinții au venit cu 6 sicrie simbolice de copii, prin care iși exprima dezacordul fața de menținerea scolilor deschise, la actuala rata de incidența Covid-19. Reprezentanți de la mai multe asociații de parinți au venit, miercuri dimineața, sa-i transmita ministrului Educației ca nu doresc sa-și expuna copiii la riscul infectarii cu coronavirus. Ei spun ca nu sunt de acord cu menținerea școlilor deschise și dupa ce rata de infectare a trecut de 6 la mia de locuitori. „Au decuplat școala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

