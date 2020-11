Părinții primesc zile libere plătite pe perioada suspendării cursurilor Parinții vor avea zile libere platite, in vederea supravegherii copiilor, in perioada in care cursurile in școli vor fi suspendate in contextul pandemiei de COVID-19 . Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care aproba Ordonanța de urgența a Guvernului in acest sens. Astfel, potrivit proiectului, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, unul dintre parinți vor primi zile libere platite. Legea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

