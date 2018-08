Stiri pe aceeasi tema

- Parintii Primei Doamne a Americii, Melania Trump, au primit joi cetatenia americana, a declarat agentiei France Presse unul din avocatii lor, Michael Wildes. Viktor si Amalija Knavs, socrii presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, au depus juramantul de cetateni in cadrul unei ceremonii desfasurate…

- Sute de proteste sunt asteptate sambata in numeroase orase de pe intreg teritoriul Statelor Unite impotriva politicii dure a administratiei Donald Trump privind imigratia, mai ales in ceea ce priveste separarea familiilor de migranti, relateaza dpa,...

- In intregul Campionat Mondial de Fotbal, Donald Trump nu a reușit sa faca și el comentarii pe seama competiției și a jucatorilor prezenți in Rusia. In timpul unei intalniri cu președintele Portugaliei, Trump a declarat ca Ronaldo este cel mai bun jucator, scrie CNN. In timpul unei intalniri cu președintele…

- Actorul american Peter Fonda si-a cerut scuze miercuri pentru mesajul postat pe Twitter in care spune ca fiul presedintelui Donald Trump, Barron, in varsta de 12 ani, ar trebui smuls din bratele mamei sale si pus ''intr-o cusca alaturi de pedofili'', relateaza joi DPA. Mesajul actorului…

- Presedintele american, Donald Trump, va parasi Singapore marti seara la sfarsitul summitului istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, a anuntat luni Casa Alba, excluzand astfel ipoteza vehiculata o perioada conform careia intalnirea va dura doua zile, relateaza AFP, informeaza Agerpres."La…

- Fostul secretar de stat american Rex Tillerson a avertizat miercuri ca democratia in Statele Unite este amenintata de minciuni, intr-o aparenta referire la presedintele Donald Trump, care l-a demis din functia de sef al diplomatiei americane in luna martie.